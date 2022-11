Ìyàwó mi àti àwọn ọmọ rẹ̀ ti má n dáwọ́ lù mí ṣáàjú kí n tó dáná sun wọn - Joseph Ojo

Joseph Ojo sọ pe oun ko le ṣalaye nkan to mu ki oun dana sun awọn ọmọ naa

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

Arakunrin ẹni ọdun mẹrinlelọgọta, Joseph Ojo, ti wọn fi ẹsun kan pe o dana sun awọn ọmọ marun-un ti iyawo rẹ tuntun bi nilu Ondo, ti ṣalaye nkan to fa igbesẹ rẹ.

O ṣalaye pe oun ati Esther, to jẹ iyawo rẹ ati iya awọn ọmọ naa ti kọkọ ja ni alẹ ọjọ Ẹti to kọja, ti awọn ọmọ rẹ naa si dawọ jọ lu oun bi iṣe wọn.

O ni ṣaaju ọjọ ti oun dana sun awọn ọmọ marun-un ti Esther Ojo bi fun ọkọ rẹ tẹlẹ ko to o fẹ Joseph, ni awọn ọmọ naa ati iya wọn ma n ba oun ja.

Baba agba naa ni oun mọ pe ori bibẹ kọ ni oogun ori fifọ, amọ oun ko le ṣalaye nkan to mu ki oun dana sun awọn ọmọ naa

'Ibanujẹ ni iku ati irora awọn ọmọ mi jẹ fun mi'

Akinfolarin Liadi to jẹ baba awọn ọmọ marun-un naa sọ fun BBC pe ọsẹ to m bọ ni oun pinnu lati ko awọn ọmọ naa sọdọ ki ọkọ tuntun ti iyawo oun fẹ to dana sun wọn.