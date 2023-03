Tí mo bá wọlé bíi gómìnà ìpínlẹ̀ Ogun, ẹ ò lè gbóòrùn ìṣòro ààbò rárá - Harrison ẹgbẹ́ oṣèlú AAC Ogun

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Ọmọba Harrison Adeyemi ni oludije fun ipo gomina labẹ Asia ẹgbẹ oṣelu African Alliance Congress to si wa lara awọn to fẹ ba gomina Dapo Abiodun figagbagba ninu eto idibo gomina ti yoo waye lọjọ Abamẹta to n bọ yii.