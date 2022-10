Ìdí tí ìjọba àpapọ̀ ṣe ń gbé Nnamdi Kanu lọ sílé ẹjọ́ tó ga jùlọ rèé

Kí ni ìdí tí ìjọba àpapọ̀ fi gbé Kanu lọ sí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ?

Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ti kọ́kọ́ fòntẹ̀ lu ìtúsílẹ̀ Nnamdi Kanu saájú

Adajọ ẹlẹni mẹta to gbẹjọ kotẹmilọrun to gbe wa sile ẹjọ ni ko lẹjọ lati dahun mọ nitori ile ẹjọ giga ko laṣẹ lati gbẹjọ rẹ.

Adajọ ni ọna ti ko tọ ni wọn fi gbe Kanu wọ Naijiria lati orileede Kenya ati pe wọn ko tẹle ilana to bofin mu nipa gbigbe daran wọ orileede rẹ pada.

Tori eyi, adajọ ni ko lẹjọ kankan ro ti wọn si wọgile gbogbo ẹsun ti wọn fi kan an. Idajọ yi n waye lẹyin agbẹjọro agba to n ṣoju Kanu,Mike Ozekhome bẹ ile ẹjọ pe ki wọn wgile awọn ẹsun meje to ku ti wọn fi kan Kanu ninu mẹẹdogun ti ile ẹjọ giga ti ṣaaju wọgile mẹjọ ninu rẹ.