Igbákejì pásítọ̀ ṣàlàyé bí pásítò Daniel Oluwafeyiropo ṣe fi ipá bá a lòpò lọ́pọ̀ ìgbà

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Arabinrin naa to jẹ igbakeji pasitọ ijọ naa tẹlẹ lo ṣalayẹ lẹkunrẹrẹ ni ile ẹjọ bi iṣẹlẹ naa ṣe waye lasiko to jẹ ọmọ ijọ arakunrin naa.

Afẹsunkanni ọhun sọ ni ileẹjọ pe pasitọ naa to jẹ Bisọọbu ni ilu Eko, to si jẹ oludasilẹ ijọ rẹ, Daniel Oluwafeyiropo fi ipa ba oun lọpọ ni igba meji ọtọọtọ pẹlu ileri pe oun fẹ fi ami ororo yan oun.

Lati ipo igbakeji pasitọ si ẹni ti wọn fi ipa ba lopọ

Ni Ọjọ Kọkandilogun to de ile biṣọọbu naa lo sọ fun pe o ni ẹjọ lati ro lori ẹsun ti oun fi kan an, ti o si sọ pe yoo tẹ oun ni ọrun.

Arabinrin naa to ni oun pada wale ki wakati mẹta naa to pe ni o bere idi ti oun fi tete de, amọ ti oun ni nitori ojo arọrọda naa ni.

Bi ifipabanilopọ naa ṣe ṣẹlẹ ree

Obinrin naa ni oun joko si ori aga nibi ti oun ti n gbọ iwaasu Pasitọ Chris, ki biṣọọbu naa to wa si iwaju oun to si sọrọ nipa iwaasu ti oun gbọ naa.

“Amọ mo sọ fun pe mo le ṣe oun gbogbo to fẹ amọ ko ma fi ipa ba mi lopọ, to si tiraka lati fi ẹnu ko mi lẹnu amọ ti mo yẹẹ, to si fọ milẹti.”

“Lẹyin to ṣe eleyii tan, lo ni ki n lọ wẹ, to si gba foonu mi, to si nu ẹjẹ naa kuro ki n to wọle pada.”