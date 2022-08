Sunday Igboho lulẹ̀ nílé ẹjọ́, adájọ́ sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí ajìjàgbara

Ọkan lara awọn eekan to n pe fun idasilẹ orilẹede Yoruba, Oloye Sunday Igboho ti fidi rẹmi niwaju ile ẹjọ kotẹmilọrun nilu Ibadan.

Ni ọdun to kọja ni ile ẹjọ giga ipinlẹ Oyo ni ki ijọba apapọ san ogun biliọnu Naira gẹgẹ bi owo itanran fun Igboho lori ẹtọ rẹ ti wọn tẹ mọlẹ.

Bawo ni adajọ ti ṣe odinwọn pe N20 billion ni iye ohun to bajẹ nile Sunday Igboho?

Onidajọ Muslim Hassan to gbọ ẹjọ naa ṣalaye pe ogun biliọnu naira ti adajọ ile ẹjọ giga gbe kalẹ pe ki DSS ati ijọba apapọ san fun Igboho ko tọna.

Adajọ Hassan ni ko si alaye ti adajọ naa le e ṣe lori bi o ṣe ṣe akojọpọ adanu to ṣe Igboho lasiko ikọlu naa.

Ile ẹjọ kotẹmilọrun wa ni Adajọ Akintọla to gbọ ẹjọ naa nile ẹjọ giga Ọyọ, ko laṣẹ lati gbọ ẹjọ ọhun labẹ igbẹjọ ẹsun kikọlu ẹtọ ọmọniyan

Amọṣa, o ni pe ko sọrọ gidi kankan ninu ohun ti agbẹjọro fun DSS ati ijọba apapọ sọ pe ile ẹjọ giga ipinlẹ Ọyọ ko lẹtọ lati gbọ ẹjọ to ba kan ileesẹ ijọba apapọ.

Ṣe Igboho lẹtọ lati polongo idasilẹ orilẹede Yoruba?

Awijare naa ni pe Sunday Igboho lẹtọ labẹ ofin ẹtọ ọmọniyan nilẹ Africa, iyẹn African Charter on idigenous rights, lati ko ẹgbẹ jọ fun idasilẹ orilẹede Yoruba tabi iyapa rẹ kuro labẹ orilẹede Naijiria.

Onidajọ Muslim Hassan sọ pe ijọba ati DSS sọ pẹlu ifidimulẹ pe Igboho n gbe awọn igbesẹ to n ti igi bọ oju abo lorilẹede Naijiria.

Bẹẹ ni wọn lo tun n gbe awọn ohun ija to n tọka si ifipa tu Naijiria ka.

O ni adajọ ile ẹjọ giga ipinlẹ Ọyọ to da Igboho lare labẹ ilakalẹ ofin African charter on indigenous rights, ko ku, idajọ naa si ku diẹ kaa to.