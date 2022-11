Ìmọ̀ àìsàn ìtọ̀ ṣúgà tí kò kún tó ló ń fa ikú àìtọ́jọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀-Obasanjo

Aarẹ tẹlẹri, Olusegun Ọbasanjọ ti kẹdun pe aini ẹkọ tabi aibikita ninu iṣakoso itọ suga ti fa iku atijọ fun ọpọlọpọ awọn alaisan aarun itọ suga. Ọbasanjọ sọ eyi lọjọ Aiku ni papa iṣere MKO Abiola, Abeokuta, nipinlẹ Ogun, lasiko idije ọlọresọọrẹ to waye laarin ẹgbẹ agbabọọlu All-Stars Abeokuta ati Super Eagles nigbakanri. Ajọ Olusegun Ọbasanjọ Foundation lọ ṣeto idije naa gẹgẹbi ayẹyẹ Ọjọ aarun Itọ suga lgbaye ti ọdun yii. Ninu ọrọ rẹ Ọbasanjọ sọ pe o ti to ogoji ọdun loun ti n gbẹ pẹlu aisan ito suga, o so pe aisan naa ko ni iwosan sugbọn a le se itọju re. Gege bi oro re, alaisan kan lẹ gbẹ to ọgọrun ọdun ti o ba tẹle awọn imọran ati ikilọ to ro ma n itọju aisan naa