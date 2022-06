Ilé ẹjọ́ dájọ́ kí ọmọ Yahoo lọ gbá ilẹ̀ Ṣọ́ọ̀ṣì gẹ́gẹ́ bí ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀

18 Òkùdu 2022

Ki ni ẹṣẹ ọmọ Yahoo yii gan?

Ninu atẹjade kan, a gbọ pe Chibuike ṣi oju opo Facebook ati Instagram ayederu eyi to si fi n gba awọn eeyan ni iye owo $4,328 eyi to fẹrẹẹ to miliọnu 2.6 ni iye owo orilẹede Naijiria.

“Wipe iwọ Chibuike Marshall Omemgboji ni ọdun 2021 lo ọna ẹburu fi lọ awọn eeyan lọwọ gba nigba too ṣi oju opo ayelujara Facebook ati Instagram too si pe ara rẹ ni Surajo Ascensio leyi ti arabinrin kan, Sarah Vakunta to tun n jẹ Danne Gibbs fi owo to to $4,328 ranṣẹ si apo rẹ labẹ didibọn pe o jẹ ololufẹ rẹ.