Atiku, PDP fẹ́ ṣàbèwò sí Wike láti parí aaáwọ̀ nínú ẹgbẹ́ náà

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Ajọ amuṣẹya ni ẹgbẹ oṣelu PDP ti ṣetan lati gbe igbimọ kalẹ ti yoo ṣe ipade pẹlu gomina ipinlẹ Rivers, Nyesom Wike lọna ati wa abayọ si rogbodiyan to n ṣẹlẹ ninu ẹgbẹ naa.

Atiku Abubakar to jẹ oludije si ipo aarẹ ni ẹgbẹ oṣelu PDP ni yoo tuko igbimọ ikọ alaafia naa.

Alaga Ajọ amuṣẹya ti ẹgbẹ oṣelu PDP, Sẹnatọ Walid Jibril lo kede igbesẹ ti ẹgbẹ oṣelu naa n gbe lati pari aawọ to n ja ranyin nilẹ.

O fikun un pe iṣẹlẹ aigboraẹniye ninu ẹgbẹ naa kọ oun ni ominu to si ti mu ki awọn oludije kọọkan maa fi aidunnu wọn han.

Bakan naa loni gomina Ifeanyi Okowa naa yoo wa ninu awọn ti yoo pẹtu si aawọ to n lọ lọwọ ni ẹgbẹ oṣelu PDP.

Ọkan lara awọn to fi aidunnu wọn han ni gomina ipinlẹ Ekiti tẹlẹ, Ayo Fayose to sọ wi pe ẹgbẹ oṣelu PDP ti kuna nitori iha Guusu ni ipo aarẹ sun kan ti Atiku to bori ninu idibo abẹle si wa lati iha ariwa orilẹede Naijiria.