Gómìnà Oyetola fẹ́ fi ìbò ìjọba ìbílẹ̀ rán ìpínlẹ̀ Osun sínú ọ̀gbun gbèsè tuntun ni - PDP Osun

wákàtí kan sẹ́yìn

Lootọ ipinlẹ Ọṣun ko tii ṣe eto ijọba ibilẹ lẹyin ti wọn tu awọn ọmọ igbimọ alakoso ti wọn yan lasiko idibo Parliamentary to waye nigba ijọba Rauf Arẹgbẹṣọla gẹgẹbi gomina ipinlẹ naa.

ara awọn ọna lati tubọ ju ipinlẹ yii sinu ọgbun gbese ati oṣi ni eto idibo ijọba ibilẹ ti wọn n gbe- PDP

Nigba ti ẹgbẹ oṣelu PDP ti yoo gba iṣejọba ni ipinlẹ naa loṣu kọkanla yoo dahun, wọn ni igbesẹ to tako ilana lamẹtọ ni igbesẹ ti ijọba gbe naa lati ṣe eto idibo sijọba ibilẹ ni igba ti oorun ijọba rẹ n rebi ati wọ.

Ninu ọrọ ti alaga igbimọ alakoso fidihẹ ẹgbẹ oṣelu PDP nipinlẹ Ọṣun, Akindele Adekunle sọ lasiko ijiroro kan pẹlawọn oniroyin, ẹgbẹ oṣelu PDP ni ọgbọn ni ijọba ipinlẹ Ọṣun n da lati da ewe bo awọn iwa ijẹkujẹ to ti hu silẹ.

Bakan naa lo ke si ọga agba patapata ileeṣẹ ọlọpaa lorilẹede Naijiria, ati kọmiṣọna ọlọpaa nipinlẹ ọhun pe ki wọn tete gbe igbesẹ to yẹ lati dena eefin wahala to n ru naa ko to di ina rogbodiyan ti yoo tigi boju alaafia nipinlẹ naa.