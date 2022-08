Kìnìún fa ọkùnrin tó fo odi wọ inú ọgbà rẹ̀ ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ ní Ghana

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn alaṣẹ ni Ghana ti n ṣe iwadii lẹyin ti kiniun fa ọkunrin kan ya pẹrẹpẹrẹ to si ku u, ni ọgba ẹranko kan to wa nilu Accra, olu ilu orilẹ-ede naa.

Lati ọdun to kọja ti wọn ti bi awọn ọmọ kiniun naa, ni ọpọ eeyan ti ma n wa wo wọn nitori awọ ara wọn to yatọ

Awọn alaṣẹ sọ pe odi to ga to ẹsẹ bata mẹwaa, ni arakunrin to ti di oloogbe naa kọkọ fo wọ inu ọgba ẹranko naa, ko tun to o fo odi miran to ga to ẹsẹ bata ogún wọ ibi ti awọn kiniun naa wa.