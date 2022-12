Àwọn afurasí agbébọn dáná sun bàbá ẹni ọdún 90 ní Billiri

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Arakunrin kan ti o jẹ ẹni ọdun 90 ni awọn agbebon sọ ina si ile rẹ ti wọn si tun fi ada pa ẹeyan meji miran ni igbati wọn ṣe ikọlu si agbegbe Amtawalam ati Pobawure ni ijọba ibilẹ Billiri ni ipinlẹ Gombe. Nigba ti o n sọrọ lasiko to ṣe abẹwo si awọn ibiti iṣẹlẹ naa ti waye, Gomina Muhammadu Yahaya bu ẹnu atẹ lu ipaniyan ati iparun awọn nkan bii ounjẹ to waye naa. Yahaya ṣapejuwe awọn ikọlu naa gẹgẹ bi eyi ti ko ba ojumu ti o le faa rudurudu to si ni ijọba oun ko faramọ.