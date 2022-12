Ohun tó pa Yemi Adegunju, òṣèré tíátà tó jáde láyé rèé

Yemi Adegunju ṣe àìsàn fún oṣù méjì, kó tó jáde láyé - Owolabi Ajasa

Igi ti da, Erin wo, Ajanaku ti sun bii oke, ọfọ nla si tun ti sẹ ni agbo awọn osere tiata Yoruba, eyi to mu ọmọ ẹgbẹ gbajumọ osere tiata miran lọ.

Orukọ oloogbe gbajumọ osere tiata naa ni Aarẹ Yemi Adegunju, ẹni to kọkọ se sinima agbelewo to jẹ kikida awọn obinrin nikan, to pe akọle rẹ ni "Lágídígba".