Abike Dabiri Erewa fèsì fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC ní Ikorodu tó ń pariwo ‘kò sówó, kò síbò’

wákàtí kan sẹ́yìn

Àwọn oloṣelu to jẹ ọmọ ẹgbẹ APC nilu Ikorodu nipinlẹ Eko, ti ke gbajare lori bi ẹgbẹ naa ṣe kọ lati mu adehun rẹ ṣẹ nipa ṣiṣan owo to yẹ fun wọn lasiko eto idibo aarẹ to kọja.