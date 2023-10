Àwọn onímọ̀ ṣe àwárí ibùdó àkọ́kọ́ t'áwọn òyìnbó amúnisìn ń kó ẹrú pamọ́ sí ní ilẹ̀ adúláwọ̀

ìṣẹ́jú 28 sẹ́yìn

Pẹlẹpẹlẹ ni onimọ iwadii ijinlẹ nípa nnkan Aye atijọ yi, Christopher DeCorse fi n to awọn nkan meremere to rí sori tabili lẹgbẹ ibi ti wọn ti n gbẹ ilẹ.

Ọjọgbọn yii to wa lati fasiti Syracude lorileede America bu sẹrin to si sọ pe "Ẹni to ba jẹ onimọ iwadii ijinlẹ nipa nnkan Aye atijọ to ba ni inu oun kii dun ti oun ba ti n ri nnkan meremere ko sọ ootọ rara"