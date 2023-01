Ọ̀wọ́n èpo àti Náírà tuntun ni wọ́n fẹ́ fi dènà ìbò 2023 - Tinubu

Oludije naa tii se ọmọ ẹgbẹ oselu kannaa pẹlu aarẹ Muhammadu Buhari to n se ijọba lọwọ ni Naijiria wa salaye pe owo Naira tuntun ati ọwọngogo epo bẹntiroolu to wa nita lasiko yii ni wọn fẹ ẹ lo.

Tinubu lo sọrọ naa sita lasiko eto ipolongo idibo to ṣe niluu Abẹokuta, ipinlẹ Ogun, l'Ọjọru, ọjọ karundinlọgbọn, oṣu kinni, ọdun 2023.

Ipolongo idibo naa to waye ni Papa Iṣere MKO Abiola to wa lagbegbe Kutọ niluu Abẹokuta, lo kun fun gbogbo awọn ọmọ ẹgbẹ oṣelu APC kaakiri ipinlẹ Ogun, to fi mọ awọn ololufẹ agba oloṣelu naa.