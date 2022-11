Mó padà síbí ìbẹ̀rù mi- Kemi Afolabi kọminú bó ṣe padà sí Nàìjíríà

Gbajugbaja oṣerebinrin Kemi Afolabi ti kọminu lori ipo to ba Orilẹede Naijiria lẹyin to pada lati oke okun, eyi to sapejuwe gẹgẹ bii ohun ibẹru fun oun.