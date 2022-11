Instagram sọ ìdí tó fi pa ojú òpó Hushpuppi rẹ́ lẹ́yìn tó wá lẹ́wọ̀n

Àwọn alaṣẹ Instagram ti sọ idi ti wọn fi pa oju opo gbajumọ, ọmọ Naijiria to tun jẹ Ogbontarigi onijibiti, Ramon Igbalode, ti ọpọ eeyan mọ si Hushpuppi, rẹ.

Instagram sọ pe Hushpuppi tapa àwọn ilana ayelujara Ibaraẹni dọrẹ ọhun, eyi to tako jibiti.

"A ni àwọn ilana to tako iwa jibiti, to fi mọ kiko owó pamọ lọna aitọ."

Agbẹnusọ kan fun ileeṣẹ Meta, to ni Instagram sọ ninu atẹjade pe awọn pa oju opo Hushpuppi rẹ nitori pe o ru awọn ofin náà.

Ṣáájú ki ọwọ ọlọpaa to tẹ ẹ n'ilu Dubai lọdun 2020, Hushpuppi ma n fi àwọn aworan to fihan pe o n jẹ aye ọlọba soju opo naa.

Sugbọn igbe aye ajẹrọrun naa dopin nigba ti wọn mu n'ilu Dubai to n gbe, ni oṣu Kẹfa, ọdun 2020.

Ileeṣẹ ọlọpaa ọtẹlẹmuyẹ ilẹ̀ America, FBI, sọ pe Ramon Abass wa lara awọn onijibi to tobi julọ ni agbaye.

Akọsilẹ ile ẹjọ fihan pe iṣẹ to fẹ ṣe ki ọwọ to o tẹ ni pe, o fẹ lati jí owo tó le ni miliọnu kan Dọla, lọwọ ẹnikan to fẹ kọ ile ẹ̀kọ́ ni orile-ede Qatar.