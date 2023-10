Speaker Kevin McCarthy: Ilé aṣòfin Amẹ́ríkà yẹ àga nìdí Kevin McCarthy, Olórí ilé náà

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Kevin McCarthy ti padanu ipo rẹ gẹgẹ bi olori ile aṣojuṣofin -igba akọkọ ree tí olori ile to jẹ ẹgbẹ Republican yoo fidirẹmi ninu idibo a-ko-ni-igbagbọ-ninu-rẹ-mọ to waye ni gbagede ile aṣofin naa lọjọ Iṣẹgun.

Ibo igba o le mẹrindinlogun (216) si ibo igba o le mẹwaa (210) ni wọn fi yọ ọ gẹgẹ bi olori ọmọ ẹgbẹ to pọju nile labẹ aṣofin ọhun labẹ aṣia ẹgbẹ oṣelu Republican ni ilẹ Amẹrika.

Awọn kogberegbe kan ninu ẹgbẹ rẹ lo dibo yọ ọ lẹyin ti wọn fi ẹsun kan an pe o lẹdi apo pọ pẹlu awọn ọmọ ile asofin agba to jẹ ọmọ ẹgbẹ oṣelu Democrat lati ṣe iranwọ fawọn ileeṣẹ ijọba kan.

Iṣẹ nla wa niwaju ẹnikẹni to ba gba ipo Olori ile lẹyìn rẹ

Aṣofin ẹgbẹ oṣelu Republican to n soju Florida, Matt Gaetz, to tun jẹ wọlewọde Trump lo lo irinṣẹ awọn aṣòfin kan ti wọn kìí sábà lo lati fi da aba lọjọ Aje pé ki Olori ile,McCarthy fi ipo silẹ.

O fẹsun kan an pe o ṣe adehun bonkẹlẹ pẹlu White House lati tẹsiwaju ipese iranwọ fun Ukraine pẹlu bi idunadura ṣe n lọ lọwọ l'ọna ati dènà ki ijọba ma dẹnukọlẹ lopin ọsẹ.

Níbi ipade kọkọ awọn oloselu Republican lọjọ Iṣẹgun lẹyìn to padanu ipo rẹ Ọgbẹni McCarthy sọ pe n ko gbero lati du ipo Olori ile mọ.

O pada sọko ọrọ sí Ọgbẹni Gaetz to ni "ka rimi lo n ba kiri."

O ní awọn e-mail kan ti Ọgbẹni Gaetz fi ránṣẹ nipa inawo lasiko aigbora-eni-ye to n lọ lọwọ "kò pọnle gẹgẹ bi ọmọ ile aṣofin"

O fi kun pe awọn alakatakiti ọmọ ẹgbẹ to pawọpọ yọ òun nipo naa kii ṣe oniwa pẹlẹ.

Awọn ọmọ ẹgbẹ Republican 210 lo satilẹyin fún t'awọn mẹjọ mii sí dibo tako pẹlu awọn ọmọ ẹgbẹ Democrat ninu idibo to waye lọjọ Iṣẹgun.

Ibo àtakò kan to jẹ iyalẹnu leyi to wa lati ọdọ ọmọ ẹgbẹ Republican to n soju South Carolina Nancy Mace.