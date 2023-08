Ìyá Olórìṣà dèrò àtìmọ́lé ní Ilorin lẹ́yìn tó fi ẹ̀sùn kan Alfa Okutagidi pé òrìṣà òhun ló gbẹ̀bí ìyàwó rẹ̀

ìṣẹ́jú 28 sẹ́yìn

Ile ẹjọ Majisireti kan ni Ilọrin, ti paṣẹ pe ki wọn fi arabinrin, Abẹbi Ẹfunsetan Yakubu ti inagijẹ rẹ n jẹ Olorisa si atimọle lori ẹsun ibanikorukọjẹ ti won fi kan an.

Ẹsun ibanilorukọ jẹ yi niiṣe pẹlu fidio kan to ṣe nibi to ti tabuku Alfa Tonile Okutagidi ati baba rẹ oloogbe Sheikh Awwal Okutagidi to ni wọn wa ṣe iṣẹ aajo lọdọ ohun.