Wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin aláìsaǹ 'sickle cell’ tó ṣáré kìlómítà mẹ́wàá

Obinrin ọhun, Lea, to jẹ ẹni ọdun mẹrindinlọgbọn, sọ pe oju ẹni ti yoo ku laipẹ ni wọn fi n wo ẹnikẹni to ba ni arun naa lorilẹ-ede awọn.

Bo tilẹ jẹ pe pupọ ninu awọn ọmọde to ni aisan naa lo n ku ki wọn to pe ọdun marun un ni Kenya, Lea ṣi wa laaye.

Lara igbiyanju rẹ lati fi han faraye pe awọn to ba ni aisan 'sickle cell' naa ṣi le gbe igbeaye to dara, o darapọ mọ awọn to n kopa ninu ere ije oni kilomita mẹwaa to waye nilẹ naa.