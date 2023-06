Ọ̀rọ̀ burúkú tí wọ́n ń sọ sí mi kò kàn mí, ìdẹ̀ra àwọn èèyàn ló jẹ mí lógún -Gbenga Daniel

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Bẹẹ o ba gbagbe, laipẹ yii ni Gbenga Daniel sọ ninu ifọrọwerọ fun awọn oniroyin pe ohun to fa ija laarin oun ati Dapọ Abiọdun to jẹ gomina ipinlẹ Ogun ni bi oun ṣe pinnu lati ṣiṣẹ fun Aṣiwaju Bọla Ahmed Tinubu fun ipo Aarẹ ilẹ wa, dipo Igbakeji Aarẹ igba naa; Yẹmi Ọṣinbajo ti Abiọdun n ṣiṣẹ fun.

"Mo gba gbogbo ọrọ kobakungbe ti sọ si mi"

"Mo fẹẹ fi ye awọn eeyan pe ko si nnkan ti mo n le, ko si nnkan to n le mi, Ọlọrun ṣe daadaa fun mi lati kekere, ko si nnkan to wa ti mo n le ju pe ka fi ilu wa silẹ ju bi a ṣe ba a. Nigba ti mo jẹ gomina, a ṣe iwọn ti a le ṣe, awọn to n ṣe e lọwọ naa, nigba ti wọn ba ṣetan, awọn mi in naa a tun gbe e lati ibẹ lọ siwaju, bo ṣe ri niyẹn."