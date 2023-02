Pátá lásán ló wà nídí ọmọ mi, tí mo fi gbé e sáré síta nínú yìnyín nígbà tí ilẹ̀ ríri bẹ̀rẹ̀ - Ọmọ Nàíjíríà

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọrọ ti Emmanuel Ọlaitan Johnson, ọmọ Naijiria kan to n gbe lorilẹede Turkey sọ fun BBC News niyi pẹlu bi awọn alaṣẹ ṣe n fidi rẹ mulẹ pe ẹgbẹlẹgbẹ ẹmi lo ti sọnu sinu iṣẹlẹ ilẹ riri to waye lorilẹede Turkey ati Syria.

Ilu Gaziantep to jẹ ọkan lara awọn ilu to fara kaasa iṣẹ ajalu ilẹ riri to waye ni Turkey lọjọ Aje.