Dókítà gbàgbé irinṣẹ́ sínú obìnrin kan fún ọdún kan àbọ̀ lẹ́yìn iṣẹ́ abẹ ìbímọ

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Awọn dokita onisẹ abẹ gbagbe ọkan lara irinsẹ wọn to tobi bi abọ ounjẹ sinu obinrin kan niluu New Zealand lẹyin to fi isẹ abẹ bimọ nile iwosan kan ni Auckland.