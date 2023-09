Tinubu kì í ṣe ààrẹ Áfíríkà àkọ́kọ́ tó lu aago n'íléeṣẹ́ okòwò Amẹ́ríkà NASDAQ, iléeṣẹ́ ààrẹ tọrọ àforíjìn

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Ileeṣẹ aarẹ Naijiria ti tọrọ aforijin lori iroyin kan to gbe jade pe Bola Tinubu ni aarẹ akọkọ lati ilẹ Afirika ti yoo lu agogo nileeṣẹ okowo Amẹrika, NASDAQ to wa niluu New York.