'Ayé kọ́ ló ṣe mi tí ojú fi fọ́, àmọ́ bí mo ṣe ń fi ojú tó fọ lu gangan, tún "generator" ṣe kò yé mi'

Blind but lucrative Mustapha Lateef: Mò ń bá ìyá mi kiri ọkà àti Mọ́í-mọ́í ni mo ṣubù

Irinajo Mustapha Lateef kii ṣe eyi to fi bẹẹ dan amọ ko foju kere ara rẹ rara pẹlu iru iṣẹ to n ẹ to si n pa owo wọle fun un.