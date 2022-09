Rúkèrúdò ẹgbẹ́ òṣèlú PDP l‘Osun tún búrẹ́kẹ́ si

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹgbẹ oṣelu PDP nipinlẹ Osun ti fi ọwọ osi juwe ile fun oludiije sipo gomina, to ba Ademola Adeleke du ipo naa, Dotun Babayemi.

PDP Osun ni ẹnikẹni to ba huwa to lodi si ofin ẹgbẹ yoo jẹyan rẹ nisu

Akindele ni igbesẹ ti ẹka ẹgbẹ naa, to wa ni ijọba ibilẹ Ayedaade gbe, wa ni ibamu pẹlu ofin ẹgbẹ naa.

Lẹyin naa ni PDP ni ẹnikẹni ninu ẹgbẹ ọhun to ba ṣisẹ lodi si ẹgbẹ yoo jẹ iyan rẹ niṣu.

Awada kẹrikẹri ni iyọnipo mi – Babayemi

Agbẹnusọ Babayemi, Kayode Oladejo sọ pe awọn to yọ Babayemi nipo ko mọ ohun ti wọn n ṣe.

O ni “Gbogbo awọn to ṣe ohun ti wọn pe ni iyọnipo Omooba Dotun Bbabayemi kuro ninu ẹgbẹ PDP, ko mọ nnkankan nipa ofin to so ẹgbẹ wa ro.”