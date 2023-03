Wo bí ìgbẹ́jọ́ kòtẹ́milọ́rùn láàrin Oyetola àti Adeleke ṣe wáyé ní Akure

ìṣẹ́jú 45 sẹ́yìn

Ile ẹjọ kotẹmilọrun to wa nilu Akure ko tii kede ọjọ ti yoo da ẹjọ ti gomina ipinlẹ Osun, Ademola Adeleke, pe tako idajọ igbimọ to n gbọ ẹsun awuyewuye ibo gomina nipinlẹ Osun.

Ọjọ Kẹsan an, oṣu Keji, ọdun 2023 yii ni Adeleke pe ẹjọ ọhun lẹyin ti igbimọ to n gbọ awuyewuye to waye lasiko isibo gomina Osun kede pe Adegboyega Oyetola lo bori ibo gomina to waye lọdun 2022.