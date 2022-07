Ó ṣeéṣe kí ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà fòfin de okada gígùn nítorí ọ̀rọ̀ àbò

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Igbimọ to ga julọ lori ọrọ abo lorilẹede Naijiria ti kede pe o ṣeeṣe ki wọn gbẹsẹ leọkada ati iwakusa lorilẹede Naijiria gẹgẹbi ara igbesẹ lati dẹkun ọwọja awọn agbesunmọmi.

Eyi wa lara ipade wọn eyi to waye labẹ idari aarẹ Muhammadu Buhari lọjọbọ.

Ninu ọrọ to ba awọn akọroyin sọ lẹyin ipade wọn naa, agbẹjọro fun ijọba apapọ to tun jẹ minisita feto idajọ, Abubakar Malami ni iwadii ṣi n lọ lọwọ lati wo asopọ to wa laarin ọkada ati kusa wiwa ti wọn fura si pe o n pese owo fun rira nnka ijagun fawọn agbesunmọmi naa.