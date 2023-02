UN pàṣẹ fún Russia kó dáwọ́ ogun tó ń gbé ti Ukraine dúró, Russia ní kò jọ́

UN pàṣẹ fún Russia kó dáwọ́ ogun tó ń gbé ti Ukraine dúró, Russia ní kò jọ́

Nibi ipade ajọ ọhun to waye niluu New York, UN ni awọn n fẹ ki Russia ko awọn ọmọ ogun rẹ kuro ni Ukraine, ko si fopin si ogun to n waye nibẹ.