Ọlọ́pàá márùn-ún fojú ba ilé ẹjọ́ fún ìpàníyàn ní America, wo ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró...

Oríṣun àwòrán, Others

Apeja oruko Scorpion ti wọn n jẹ ni: “Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods”.