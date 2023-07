Ojú ọjọ́ tó gbóná jain-jain gbòde ní ilẹ̀ Yuroopu àti Ilẹ̀ Amerika

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn onimọ nipa oju ọjọ ti kede oju ọjọ to gbona jain-jain ni agbegbe Guusu Yuroopu, ati ila Guusu-ariwa orilẹede Amẹrika.

Awọn agbegbe bii Acropolis ni Athens ni iwọn oju ojo 40C, nigba ti awọn agbegbe miran si n koju ina to n jo nitori oju ọjọ to gbona jain-jain, paapaa ni agbegb La Palma ni ilẹ Spain.

Ijọba ti fi ikilọ lede pe ki awọn eniyan da aabo bo ara wọn nitori oju ọjọ to gbona jain-jain pẹlu iwọn 53.9C ni agbegbe Death Valley, ni ilu Carlifornia.

Ni ilu London ni awọn eniyan ti ri ojo diẹ pẹlu afẹfẹ to tutu diẹ, amọ awọn agbegbe miran ko ri bẹẹ.

Kini itumọ oju ọjọ gbigbona?

Asiko oju ọjọ to gbona ni igba ti awọn eniyan ba n koju oju ọjọ to gbona jainjain ju igba miran lọ laarin ọdun.

Awọn onimọ ni asiko yii n peleke si nitori iṣoro oju ọjọ to n se segesege.

Ajọ to n siri oju ọjọ ni ilẹ yuroopu, The European Centre for Medium-Range Weather ni kaakiri agbaye, osu kẹfa yii lo gbona julọ.