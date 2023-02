Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí, Iléeṣẹ́ Ọlọ́pàá Finland tú adelé olórí IPOB, Simon Ekpa sílẹ̀

Ileeṣẹ ọlọpaa Finland ti tu adele olori ẹgbẹ adijagbara to n pe fun ominira Biafra, Simon Ekpa silẹ lẹyin ti wọn fi ofin mu sọdọ fun ọpọlọpọ wakati.

Akọroyin to fi idi ọrọ naa mulẹ fun BBC ni ileeṣẹ ọlọpaa tu Ekpa silẹ lẹyin ti wọn fi ọrọ jumitoro ọrọ pẹlu rẹ fun ọpọlọpọ wakati.

Ekpa farahan lori fọkan to gbe sori ayelujara Twitter rẹ nibi to ti n ṣe ajọyọ lori nkan to pe ni “Aseyori ọjọ akọkọ konilegbele”.