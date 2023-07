Ìṣẹ̀ṣe Day: Emir Ilorin àti Wole Soyinka tahùn síra wọn

Soyinka, ẹni to kọwe si Emir ti Ilu Ilorin, to si bu ẹnu atẹlu bi wọn se wọgile sise ọdun Isese ti Yeye Osun fẹ gbe kalẹ.

Ninu iwe to fi ransẹ si Ọba alade naa, Soyinka ni o se ni laanu pe Ilu Ilorin ko fi aye gba awọn ẹlẹsin miiran, eyi to ni ko bojumu, to si tun ni ko tọna bi Emir se kede pe ki ọdun Isese naa maa waye.