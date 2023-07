Kàyééfì: Àlàyé rèé lórí bi ajá òyìnbó ṣe lé Faworaja sí ẹ́nu ikú ní Ilorin

Ẹja alagolo taa mọ si Sardine ni Mohammed lọ ra ki o to pade aja to le titi to fi ko sẹnu iku

Ara adugbo kan nibi ti iṣẹlẹ yi ti waye to si ni ka fi orukọ bo ohun laṣiri sọ pe agolo Sandiiini ni Faworaja lọ ra to si n pada si ile rẹ.

"Aja kan to jẹ ẹya ti wọn pe ni German Sheperd lo sọnu, to si n le oloogbe yii lọ titi to fi lọọ faya gba opo ina ti ẹjẹ si n jade lara rẹ.Lẹsẹkẹsẹ lo ku.Ẹja sandiini to lọọ ra gan-an wa lẹgbẹ opo ina to ku si."