“₦‎150m ni ìjọba àpapọ̀ fi yá ọkọ̀ láti kó àwọn ọmọ Naijiria kúrò ní Sudan”

“₦‎150m ni ìjọba àpapọ̀ fi yá ọkọ̀ láti kó àwọn ọmọ Naijiria kúrò ní Sudan”

Minisita fun ọrọ ilẹ okeere, Zubairu Dada, ti sọ pe ẹmi ọmọ Naijiria kankan ko sọnu ninu rogbodiyan to n waye lorilẹ-ede Sudan.

Dada lo sọ ọrọ naa nibi ipade awọn akọroyin kan to waye lẹyin ipade igbimọ isaejọba Naijiria l’Abuja.

O fi kun pe iṣẹ ti n lọ lọwọ lati ko awọn ọmọ Naijiria ti iye wọn to ẹgbẹrun marun un kuro lorilẹ-ede ọhun.

Gẹgẹ ohun to sọ, awọn aṣoju Naijiria, awọn ọmọde atawọn obinrin ni wọn yoo kọkọ doola ko to kan awọn to ku.