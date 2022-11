Fayose jẹ agbẹjọ́rò rẹ̀ ní gbèsè ₦900m, ló bá dèrò iléẹjọ́

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Fayose ni wọn gbe lọ si ile ẹjọ lori ẹsun pe ko lee san ẹẹdẹgbẹrun miliọnu naira to jẹ agbẹjọro rẹ, Owoseni Ajayi.

Bawo ni Fayose ṣe jẹ Owoseni Ajayi ₦900m naira?

Bakan naa lo ni oun lọ ṣe agbẹjọro fun Fayose lasiko to n jẹjọ ẹsun iwa ajẹbanu ti ajọ EFCC pe mọ nigba naa lọhun.

Ninu iwe ẹsun naa ni Ajayi ti rọ ileẹjọ lati paṣẹ fun Fayose, pe ki o san owo to jẹ oun lai ni ifaṣẹyin rara.

Bakan naa ni Ajayi tun rọ ileẹjọ wi pe ki o paṣẹ ki Fayose san owo ele ida ogun lori gbese to jẹ oun lati Ọjọ Karun, Osu Kẹwaa, ọdun 2018.

Ki ni Ayo Fayosẹ sọ nile ẹjọ?

O ni lootọ ni oun mọ arakunrin naa gẹgẹ bi adari eto idajọ oun tẹlẹri, to si ṣe awọn ẹjọ kan fun oun laarin ọdun 2006 si 2017, amọ to fi awọn iwe idajọ ẹjọ naa to gba nile ẹjọ pamọ fun oun.