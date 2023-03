Ìjọba àpapọ̀ gbọdọ̀ kó owó síta gẹ́gẹ́ bíi àṣẹ ilé ẹjọ́ – Akeredolu

ìṣẹ́jú 55 sẹ́yìn

O ni idajọ ile ẹjọ to ni ki awọn araalu maa na owo atijọ lọ ti mu idunnu ba awọn eeyan, oun si ṣetan lati lọ sile ẹjọ ti ijọba kankan ba lodi si idajọ ile ẹjọ naa.

O ni: “A gboṣuba kare fun ile ẹjọ to ga julọ ni Naijiria fun idajọ rẹ.”

“Niṣe ni gomina CBN ati adajọ agba Naijiria ṣi Aarẹ lọna lati sọ fun un pe o le ṣe ohun to ba tẹ ẹ lọrun lai bọwọ fun ofin.”

“Gomina CBN hu iwa alaibikita bo ṣe sọ pe agbara ti ofin fun oun loun n lo, bẹẹ ofin to da CBN silẹ ko fun ni irufẹ agbara bẹẹ.”

Bi ọrọ naa ṣe bẹrẹ

Ti ẹ ko ba gbagbe, opin ọdun to kọja ni CBN kede owo naira tuntun, to si sọ pe opin yoo de ba owo ₦1000, ₦500 ati ₦200 atijọ ki awọn gomina kan to gbe ọrọ naa sile ẹjọ.