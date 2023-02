'Ẹ yé gbé ìròyìn irọ́ kiri! Adeleke kò gbèrò láti ṣe ìfigagbága ijó Valentine kankan o'

Atẹjade naa fihan pe iwe ipe ti wọn fi pe Adeleke jẹ ohun to yẹ ẹ tori igbesẹ akin to gbe eyi to mu ojutu wa si iṣoro abọ owo oṣu ti o ti n waye nipinlẹ naa ati ọgbọn amulo rẹ lati koju ipenija ati adinku to n ba ọrọ owo awọn oṣiṣẹfẹyinti.