Olubadan flown abroad?: Ohun tí Ààfin sọ rèé lórí ipò àlàáfíà Olubadan

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Agbelẹrọ ni iroyin ti ko lootọ ninu to n fo kaakiri lati ọwọ awọn ti o lerongba ti wọn lọkan nipa ipo alaafia Olubadan.

Bayi ni atẹjade taa ri ka lati ọdọ agbẹnusọ Olubadan, Oba Sen. Lekan Balogun, Alli Okunmade II, ti ṣe juwe iroyin to gbode pe wọn ti gbe Olubadan lọ gba itọju nilẹ okere.

Oladele Ogunsola to jẹ agbẹnusọ Olubadan sọ pe irọ lasan ati erongba aburu ẹni to kọ iroyin naa lo mu ko maa sọ pe wọn ti n gbe Olubadan kaakiri ile iwosan lẹnu ọjọ mẹta yi.

''Ki wọn to le sọ pe wọn n gbe eeyan digbadigba kaakiri ile iwosan, a jẹ pe wọ́n ri iru eeyan bẹẹ ni ile iwosan o kere tan bi ẹẹkan tabi lẹẹmeji lọsẹ ni. Mi o mọ ile iwosan ti akọsilẹ wa pe wọn gbe Olubadan lọ bọ sibẹ''

O fi kun un pe ''Oba Olubadan ti n ṣe gbogbo iṣẹ to yẹ ki ori ade maa ṣe lati igba to de ori alefa loṣu kẹta ọdun yi ati pe nibi ti ko sile lọ,awọn amugbalẹgbẹ ti n ṣe ojuṣe to yẹ''