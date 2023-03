Mọ̀ nípa ìlànà èlé tuntun tóo bá fẹ́ ya owó bánkì, nǹkan míràn tí CBN kéde lẹ́ka ìṣúná ní Nàìjíríà

ìṣẹ́jú 49 sẹ́yìn

Owo ele ori awọn owooya yoo lọ soke sii ni ileeṣẹ ifowopamọsi gbogbo

Ipenija wa fun eto paṣipaarọ ṣugbọn o mu adinku ba owo to n rare nigboro

Gomina Banki apapọ Naijiria ni lara awọn ohun ti igbimọ to ga julọ lori akoso banki lorilẹede naijiria tun gbe yẹwo ni ọrọ paṣipaarọ owo naira eyi to da ọpọ inira silẹ fun ara ilu.

O ni igbimọ naa woye pe igbesẹ naa ti mu adinku ba iye awọn owo to wa ni ikawọ awọn banki eyi to ni o n mu ireti wa pe itẹsiwaju tyoo wa lori awọn eto ati ilana to de owoona ni Naijiria.

Diduro lori iye ti banki apapọ yoo ma ya awọn banki lowo

Gomina banki apapọ Naijiria, CBN Godwin Emefiele ṣalaye bakan naa pe Banki apapọ ko ni fi kun un tabi yọ kuro ni iye apapọ owo ti yoo ma ya awọn banki, eleyi ti wọn pe ni “asymmetric corridor at +100 and -500 basis points around the MPR.”