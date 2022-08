Ìdí rèé tí mo fi gba agbẹjọ́rò 48 láti kojú Oyetola nílé ẹjọ́ - Adeleke

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Gomina tuntun ti wọn dibo yan nipinlẹ Osun, Ademola Adeleke, ti gba agbẹjọro ti ko din ni mejidinlaadọta, lati ṣoju rẹ niwaju igbimọ to n gbọ awọn ẹsun to ṣuyọ lẹyin idibo.

Gomina lọwọlọwọ, Gboyega Oyetola, lo pe ẹjọ siwaju igbimọ naa nitori esi idibo gomina to waye ni ọjọ kẹrindinlogun, oṣu Keje, ko tẹẹ lọrun.

Agbẹnusọ fun igbimọ oluṣakoso eto iponlongo fun Sẹnetọ Adeleke, Ọgbẹni Kolapo Alimi, sọ fun BBC pe awọn gba iye agbẹjọro to pọ bẹẹ nitori pe ọna mẹta ni ẹjọ ti Oyetola pe.

‘Agbẹjọro mẹẹdogun la gba fun isọri kọọkan ẹjọ̀ onigun mẹta ti Oyetola pe’

Ọgbẹni Alimi sọ pe nitori naa ni awọn ṣe gba awọn agbẹjọro to pọ, ninu eyi ti agba agbẹjọro mẹjọ (Senior Advocate of Nigeria, SAN), wa fun amojuto to peye.