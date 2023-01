Àwọn nǹkan ti yóò ṣẹlẹ̀ àti èyí tí kò níí wáyé níbi ètò ìsìnkú Pope Benedict XVI

Ọjọ aisun ọdun tuntun lo kú, lẹni ọdun marundinlọgọrun, lẹyin bi ọdún mẹwa to kọ̀wé fi ipo silẹ nitori ilera rẹ.

Pope Francis ni yoo dari eto isinku ni Ọjọbọ - oun ni yoo jẹ Poopu àkọ́kọ́ to sinku asiwaju rẹ.

Benedict XVI ni Poopu akọkọ to kọ̀wé fi ipo silẹ lẹyin ẹgbẹ̀ta ọdun ti iru rẹ waye kẹyin.

Gbagede St Peter Square ni eto isin idagbere yoo ti waye, ki wọn to sin oku rẹ si ilẹ̀ isinku ni isalẹ Basilica.

Ọdun 2005 ni isinku Poopu waye kẹhun - isinku Pope John Paul II, wa lara awọn ipejọpọ Kristẹni to tobi julọ ni agbaye. Eeyan to to miliọnu mẹrin lo wa si Romu nitori rẹ.