Wo Kókó mẹ́fà tó wà nínú idajọ ti Supreme Court gbe kalẹ̀ lórí àtúnse Naira

wákàtí kan sẹ́yìn

Iroyin to n tẹ wa lọwọ lati ile ẹjọ to giga julọ nilẹ wa ti kede pe wọn ti gbe idajọ kalẹ lori awuyewuye to n waye nipa atunse Naira ilẹ wa.