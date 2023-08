Ààrẹ Amẹrika rán aṣojú sí Ààrẹ Tinubu fún ìpàdé pàtàkì

Ninu atẹjade kan ti agbẹsnusọ Tinubu, Ajuri Ngelale fi lede, o ni aṣoju ijọba Amẹrika to tun jẹ igbakeji minisita to n ri si ọrọ ilẹ Afrika nilẹ Amẹrika, Molly Phee, lo fi ọrọ naa lede lasiko to ṣabẹwo si Tinubu.