Ooni Ife wọ ìpèbí ọlọ́jọ́ méje nítorí ọdún Ọlọ́jọ́, Ó ní àwọn alálẹ̀ gbọ́dọ̀ dá sí ìnira mẹ̀kúnnù

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọọni Ile Ifẹ, Ọba Adeyẹye Ẹnitan Ogunwusi, Ọjaja keji ti wọ isera ni igbaradi fun ọdun Ọlọjọ to n bọ lọna nilu Ile Ifẹ.

Ninu ọrọ to ba awọn akọroyin sọ nilu Ile Ifẹ ki wọn to sin in wọ inu ile Imọlẹ lọ, Ọọni Ogunwusi ṣalaye pe adura fun idagbasoke ati igbayegadun gbogbo ọmọ Oodua, orilẹede Naijiria ati gbogbo agbaye loun yoo mu lọkunkundun lasiko isera pẹlu Eledumare at’awọn irunmọlẹ naa.