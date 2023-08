Arakunrin Ravi Hongai to jẹ ayaworan ti mu ifẹ rẹ fun iṣẹ to yan laayo lọ si ipele miran.

Ẹ̀ wo ayàwòrán tó kọ́ ilé rẹ̀ bíi ‘’camera’’ tó sì sọ àwọn ọmọ rẹ̀ ní orúkọ àwọn ‘’camera’’

Arakunrin Ravi Hongai to jẹ ayaworan lorilẹede India to ti mu ifẹ rẹ fun iṣẹ to yan laayo lọ si ipele miran.

Hongai to ni afojusun oun fun ọjọ to ti pẹ ni ki oun kọ ile to ri bi ẹrọ ayaworan, ‘’Camera’’ to si se bẹẹ gẹgẹ.