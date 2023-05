Wo ohun tuntun tí gbajúmọ̀ òṣèré, Yomi Fabiyi tún wú jáde lórí ọ̀rọ̀ Baba Ijesha àti Princess

Ọrọ ẹsun iwa aṣemaṣe pẹlu majesin to waye laarin gbajumọ oṣere tiata, Baba Ijẹṣa ati ọmọdebinrin gbajumọ alawada, Damilọla Adekọya ti ọpọ n pe ni Princess tun ti gba ibomiran y bayii.

Gbajumọ oṣere tiata, to tun jẹ eekan ajafẹtọ araalu, Yọmi Fabiyi ti ke si gomina ipinlẹ Eko, Babajide Sanwo-Olu ati ileeṣẹ ọlọpaa ni ipinlẹ Eko pe ki wọn lọ fi panpẹ ofin gbe Damọla Adekọla ati Okele to ni wọn fi ẹsun kan pe awọn pẹlu ṣe aṣemaṣe pẹlu mọdebinrin ‘Princess’yii kan naa.

Ọgbẹni Yọmi Fabiyi ṣalaye ninu lẹta ifisun kan to kọ ṣọwọ si kọmiṣọna ọlọpaa nipinlẹ Eko pe ohun to tọna bayii ni pe ki gomina Sanwo-Olu ati kọmiṣọna ọlọpaa ni ipinlẹ Eko, o fi panpaẹ ofin gbe awọn mẹtẹta bayii, iyẹn Princess, Damọla Adekọla ati Okele gẹgẹbi awọn to le ‘ko ewu ba’ ọmọdebinrin.