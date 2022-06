Láàrin oṣù mẹ́tàdínlógún, wo iyé Pásítọ̀, Olùsọ àti ìjọ tó kò sì ọwọ àwọn àjíǹigbe àti agbébọn ní Naijiria

Njẹ ki ni a le pe ni okunfa ikọlu si awọn ile ijọsin?

Ajọ International Society for Civil Liberties & the Rule of Law ni ọdun 2021 sọ pe ọdun naa jẹ ọdun ibanujẹ fun ọpọ ọmọ kristi lẹyin ti Oluso meẹdọgbọn se agbako iku ojiji ati ijinigbe lọwọ awọn ajinigbe, ti ikolu si n waye si ile jọsin to to irinwo ni ye. Oṣu Marun un akoko ninu ọdun 2022, Ajọ ọmọ lẹyin kristi ti ṣe akosilẹ oluso meewa ti o ti sa'gbako ijinigbẹ.