Wo bí arábìnrin yìí ṣé n pèrò sọkọ̀ f'àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú àti ìyè $ tó n ká s'àpò

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

Ero wọn yi ko fi taratara yatọ si tawọn ọdọ Naijiria kan to ṣe pe asiko idibo kii ṣe igba ti wọn lero pe awọn oloṣelu le mu iyipada ba igbe aye wọn bi kii ṣe igba ti wọn ri bi asiko lati pawo sapo.

Ẹni ogun ọdun yi ti di gbajugbaja ninu awọn to n ba oloṣelu pe ero wa sibi ipolongo.

O ni''inu mi dun gaan pe asiko ibo ti de bayi.Mo n ri iṣẹ gba daada lọdọ awọn oloṣelu to fẹ kawọn eeyan ri pe ero wa lẹyin awọn''

Opurọ ni gbogbo awọn oloṣelu

Ko si oloṣelu kankan to mu ọrọ ero nibi ipolongo ni kekere.

At i awọn to ti pẹ ati awọn to ṣẹṣẹ bẹrẹ alabara daada ni gbogbo wọn jẹ fun Diana.