Ọdẹ ìbílẹ̀ 700 yóò pèsè ààbò bí àṣekágbá ọdún Osun Osogbo ṣe ń wáyé

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Awọn araalu, awọn oniṣeeṣe to fi mọ awọn alajo lo ma n pejọ sibẹ ni ẹgbẹlẹgbẹ wọn.

Lara awọn to pejọ naa ni wọn wọ aṣọ funfun ti wọn si n to ni ọwọọwọ lọ si Ataọja.

Bakan naa ni awọn ọlọja ko gbẹyin nibẹ ti wọn si n ta awọn ohun meremere fun awọn araalu to ba fẹ ra.

''Àwọn ọ́de 700 ni yóò pèsè ààbò''

Oríṣun àwòrán, Others

Awọn ọde to to ẹẹdẹgbẹrin ti wa ni igboro ilu Oṣogbo bayii lati pese aabo fun awọn ara ilu ni oni ọjọ aṣekagba ọdun Osun Osogbo to n lọ lọwọ.